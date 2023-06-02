“Закладник”, який постачав Харків PVP, сяде на шість років

Прокуратура повідомила про чергове рішення суду щодо діяльності торговця наркотиками. 22-річний чоловік забезпечував Харків психотропами та сам “розслаблявся”.

“Чоловік вирішив заробляти на життя незаконним шляхом, розкладаючи по Харкову закладки з PVP. Він придбав у інтернеті психотропну речовину, розфасовану по згортках. Ці згортки молодик залишав у схованках, фотографував місце розташування та надсилав координати кінцевим покупцям — за це отримував грошову винагороду. Молодика викрили в березні 2023 року. У ході обшуку правоохоронці виявили у нього згортки з PVP, а також канабіс, яким підозрюваний збирався “розслабитися” після “робочої зміни”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Дзержинський суд Харкова визнав торговця PVP винним у придбанні та зберіганні без мети збуту наркотичних засобів, а також незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини. Його засудили до шести років ув’язнення з конфіскацією майна.