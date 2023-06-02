«Закладчик», снабжавший Харьков PVP, сядет на шесть лет

Прокуратура сообщила об очередном решении суда, касающемся деятельности торговца наркотиками. 22-летний мужчина обеспечивал Харьков психотропами и сам «расслаблялся».

«Мужчина решил зарабатывать на жизнь незаконным путем, раскладывая по Харькову закладки из PVP. Он приобрел в интернете психотропное вещество, расфасованное по сверткам. Эти свертки молодой человек оставлял в тайниках, фотографировал местоположение и отправлял координаты конечным покупателям — за это получал денежное вознаграждение. Молодого человека разоблачили в марте 2023 года. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него свертки с PVP, а также каннабис, которым подозреваемый собирался «расслабиться» после «рабочей смены», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Дзержинский суд Харькова признал торговца PVP виновным в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, а также незаконном приобретении и хранении в целях сбыта особо опасного психотропного вещества. Его приговорили к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества.