Харків’ян просять паркувати авто так, щоб не заважати проїзду спецтехніки

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» бореться з паркуванням автомобілів у не призначених для цього місцях, повідомили в Харківській міськраді.

Як розповіли в КП, паркування особистого автотранспорту поряд з контейнерами для збирання побутових відходів та бункерами для великогабаритних відходів, перегородження вузьких внутрішньодворових доріг перекриває проїзд спецтехніки.

КВПВ нагадує, що за неправильне паркування водії можуть бути притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу за вчинення адміністративного правопорушення. Правилами дорожнього руху України встановлено, що стоянка транспортних засобів на відстані ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства, забороняється.

«Ми просимо небайдужих харків’ян: якщо ви бачите таке порушення, зробіть зауваження водію та попросіть його переставити автомобіль у більш відповідне місце. Просимо водіїв відповідально ставитися до паркування авто та не заважати працівникам нашого підприємства вчасно вивозити відходи для підтримання санітарно-екологічного стану міста», – зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.

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