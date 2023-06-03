Харьковчан просят парковать авто так, чтобы не мешать проезду спецтехники

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» борется с парковкой автомобилей в не предназначенных для этого местах, об єтом сообщили в Харьковском горсовете.

Как рассказали в КП, парковка личного автотранспорта рядом с контейнерами для уборки бытовых отходов и бункерами для крупногабаритных отходов, перегораживание узких внутридворовых дорог, перекрывает проезд спецтехники.

КВБО напоминает, что за неправильную парковку водители могут быть привлечены к ответственности в виде штрафа за совершение административного правонарушения. Правилами дорожного движения Украины установлено, что стоянка транспортных средств на расстоянии ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства, запрещается.

«Мы просим неравнодушных харьковчан: если вы видите такое нарушение, сделайте замечание водителю и попросите его переставить автомобиль в более подходящее место. Просим водителей ответственно относиться к парковке авто и не мешать работникам нашего предприятия вовремя вывозить отходы для поддержания санитарно-экологического состояния города», — отметил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.

Читайте также: С начала года в Харькове убрали более 20 стихийных свалок