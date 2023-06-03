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Харківська бригада показала, як нищить ворога з повітря: кадри з Бахмута

Події 22:00   03.06.2023
Вікторія Яковенко
Харківська бригада показала, як нищить ворога з повітря: кадри з Бахмута

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка показали, як знищують особовий склад, місця розташувань, військовий та автомобільний транспорт окупантів.

Відео влучної роботи по ворогу на Бахмутському напрямку опублікував командир роти Юрій Федоренко.

«Є речі, на які можна дивитися вічно», – підписав Федоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 22:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка показали, як знищують особовий склад, місця розташувань, військовий та автомобільний транспорт окупантів.".