Харьковская бригада показала, как уничтожает врага с воздуха: кадры из Бахмута
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показали, как уничтожают личный состав, места расположения, военный и автомобильный транспорт оккупантов.
Видео меткой работы по врагу на Бахмутском направлении опубликовал командир роты Юрий Федоренко.
«Есть вещи, на которые можно смотреть вечно», — подписал Федоренко.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 22:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показали, как уничтожают личный состав, места расположения, военный и автомобильный транспорт оккупантов.".