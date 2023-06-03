Харьковская бригада показала, как уничтожает врага с воздуха: кадры из Бахмута

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показали, как уничтожают личный состав, места расположения, военный и автомобильный транспорт оккупантов.

Видео меткой работы по врагу на Бахмутском направлении опубликовал командир роты Юрий Федоренко.

«Есть вещи, на которые можно смотреть вечно», — подписал Федоренко.