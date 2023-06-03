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Харьковская бригада показала, как уничтожает врага с воздуха: кадры из Бахмута

Происшествия 22:00   03.06.2023
Виктория Яковенко
Харьковская бригада показала, как уничтожает врага с воздуха: кадры из Бахмута

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показали, как уничтожают личный состав, места расположения, военный и автомобильный транспорт оккупантов.

Видео меткой работы по врагу на Бахмутском направлении опубликовал командир роты Юрий Федоренко.

«Есть вещи, на которые можно смотреть вечно», — подписал Федоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 22:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показали, как уничтожают личный состав, места расположения, военный и автомобильный транспорт оккупантов.".