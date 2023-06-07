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Харківські рятувальники під час повені на Херсонщині витягли з води собаку

Події 09:30   07.06.2023
Оксана Горун
Харківські рятувальники під час повені на Херсонщині витягли з води собаку

Тварини на Херсонщині через затоплення тонуть та страждають від переохолоджень.

Відео перших рятувальних операцій, які проводять на Херсонщині, опублікувала команда “Порятунок тварин. Харків”.

“Собаки переохолоджені після тривалого перебування у воді. Шукаємо можливість надати допомогу для тварин, яких врятуємо”, – зазначили харків’яни.

Раніше команда “Порятунок тварин. Харків” поінформувала, що її учасники вже перебувають на затопленій після підриву Каховської ГЕС Херсонщині. А також – звернулася до всіх, хто може допомогти човнами.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 09:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тварини на Херсонщині через затоплення тонуть та страждають від переохолоджень".