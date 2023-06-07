Харківські рятувальники під час повені на Херсонщині витягли з води собаку

Тварини на Херсонщині через затоплення тонуть та страждають від переохолоджень.

Відео перших рятувальних операцій, які проводять на Херсонщині, опублікувала команда “Порятунок тварин. Харків”.

“Собаки переохолоджені після тривалого перебування у воді. Шукаємо можливість надати допомогу для тварин, яких врятуємо”, – зазначили харків’яни.

Раніше команда “Порятунок тварин. Харків” поінформувала, що її учасники вже перебувають на затопленій після підриву Каховської ГЕС Херсонщині. А також – звернулася до всіх, хто може допомогти човнами.