Харківські рятувальники під час повені на Херсонщині витягли з води собаку
Тварини на Херсонщині через затоплення тонуть та страждають від переохолоджень.
Відео перших рятувальних операцій, які проводять на Херсонщині, опублікувала команда “Порятунок тварин. Харків”.
“Собаки переохолоджені після тривалого перебування у воді. Шукаємо можливість надати допомогу для тварин, яких врятуємо”, – зазначили харків’яни.
Раніше команда “Порятунок тварин. Харків” поінформувала, що її учасники вже перебувають на затопленій після підриву Каховської ГЕС Херсонщині. А також – звернулася до всіх, хто може допомогти човнами.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 09:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тварини на Херсонщині через затоплення тонуть та страждають від переохолоджень".