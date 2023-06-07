Харьковские спасатели во время наводнения на Херсонщине вытащили из воды пса
Фото: скрин
Животные на Херсонщине из-за затопления тонут и страдают от переохлаждений.
Видео первых спасательных операций, которые проводят на Херсонщине, опубликовала команда «Спасение животных. Харьков».
«Собаки переохлаждены после продолжительного пребывания в воде. Ищем возможность оказать помощь для животных, которых спасем», — отметили харьковчане.
Ранее команда «Спасение животных. Харьков» проинформировала, что ее участники уже находятся на затопленной после подрыва Каховской ГЭС Херсонщине. А также — обратилась ко всем, кто может помочь лодками.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 09:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Животные на Херсонщине из-за затопления тонут и страдают от переохлаждений".