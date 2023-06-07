Харьковские спасатели во время наводнения на Херсонщине вытащили из воды пса

Животные на Херсонщине из-за затопления тонут и страдают от переохлаждений.

Видео первых спасательных операций, которые проводят на Херсонщине, опубликовала команда «Спасение животных. Харьков».

«Собаки переохлаждены после продолжительного пребывания в воде. Ищем возможность оказать помощь для животных, которых спасем», — отметили харьковчане.

Ранее команда «Спасение животных. Харьков» проинформировала, что ее участники уже находятся на затопленной после подрыва Каховской ГЭС Херсонщине. А также — обратилась ко всем, кто может помочь лодками.