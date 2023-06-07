Live
  • Среда 07.06.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.05
    • 🟢

Харьковские спасатели во время наводнения на Херсонщине вытащили из воды пса

Общество 09:30   07.06.2023
Оксана Горун
Харьковские спасатели во время наводнения на Херсонщине вытащили из воды пса Фото: скрин

Животные на Херсонщине из-за затопления тонут и страдают от переохлаждений.

Видео первых спасательных операций, которые проводят на Херсонщине, опубликовала команда «Спасение животных. Харьков».

«Собаки переохлаждены после продолжительного пребывания в воде. Ищем возможность оказать помощь для животных, которых спасем», — отметили харьковчане.

Ранее команда «Спасение животных. Харьков» проинформировала, что ее участники уже находятся на затопленной после подрыва Каховской ГЭС Херсонщине. А также — обратилась ко всем, кто может помочь лодками.

Читайте также: Подрыв Каховской ГЭС: Институт изучения войны разобрался, кому это выгодно

Автор: Оксана Горун
Популярно
Умер мальчик, подорвавшийся с родителями в машине на Харьковщине
Умер мальчик, подорвавшийся с родителями в машине на Харьковщине
07.06.2023
Подрыв Каховской ГЭС: Институт изучения войны разобрался, кому это выгодно
Подрыв Каховской ГЭС: Институт изучения войны разобрался, кому это выгодно
07.06.2023
Проект восстановления от правительства: Циркуны могут убрать из списка
Проект восстановления от правительства: Циркуны могут убрать из списка
06.06.2023
В Харькове родился малыш-шимпанзе (фото)
В Харькове родился малыш-шимпанзе (фото)
07.06.2023
Харьковские спасатели во время наводнения на Херсонщине вытащили из воды пса
Харьковские спасатели во время наводнения на Херсонщине вытащили из воды пса
07.06.2023
Сегодня 7 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 июня: какой праздник и день в истории
07.06.2023

Новости по теме:

08:49
Харьковские спасатели животных работают на затопленной Херсонщине (видео)
07:56
Подрыв Каховской ГЭС: Институт изучения войны разобрался, кому это выгодно
16:58
Подрыв Каховской ГЭС: вода на Херсонщине прибывает, ВСУ бьют по левому берегу
12:43
После 20 лет поддержки на Западе Путин вызвал экокатастрофу — Том Купер
12:31
Военный эксперт назвал две возможные причины подрыва армией РФ Каховской ГЭС

  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковские спасатели во время наводнения на Херсонщине вытащили из воды пса»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 09:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Животные на Херсонщине из-за затопления тонут и страдают от переохлаждений".