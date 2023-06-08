На Харківщині засудили чоловіка, який через жінку жорстоко побив опонента

Мешканець Харківщини проведе 5 років за ґратами через бійку з ревнощів.

За даними Харківської обласної прокуратури, подія трапилась ввечері 8 березня 2020 року біля під’їзду одного з будинків у Лозовій. Компанія з чоловіків та жінок вживала алкогольні напої.

Встановлено, що між чоловіками виникла суперечка через жінку. У ході сварки один з чоловіків декілька разів вдарив потерпілого палицею, обмотаною у пакет.

Чоловік впав на землю, його ушпиталили. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, додали правоохоронці.

«Вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення та, на підставі ст. 75 ККУ, звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на три роки», – зазначили у прокуратурі.

Однак правоохоронці із вироком не погодилися та оскаржили його в суді апеляційної інстанції. Чоловіка визнали винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 ККУ). Його посадили за ґрати на 5 років.