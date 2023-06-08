На Харьковщине осудили мужчину, который из-за женщины жестоко избил оппонента

Житель Харьковщины проведет 5 лет за решеткой из-за драки из ревности.

По данным Харьковской областной прокуратуры, событие произошло вечером 8 марта 2020 года возле подъезда одного из домов в Лозовой. Компания мужчин и женщин употребляла алкогольные напитки.

Установлено, что между мужчинами возникла ссора из-за женщины. В ходе ссоры один из мужчин несколько раз ударил потерпевшего палкой, обмотанной в пакет.

Мужчина упал на землю, его госпитализировали. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, добавили правоохранители.

«Приговором Лозовского горрайонного суда Харьковской области мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения и, на основании ст. 75 УКУ, освобождено от отбывания наказания с испытательным сроком на три года», — отметили в прокуратуре.

Однако стражи порядка с приговором не согласились и обжаловали его в суде апелляционной инстанции. Мужчину признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УКУ). Его посадили за решетку на 5 лет.