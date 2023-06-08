Ночью на Салтовке мужчина хотел обокрасть магазин, его остановили патрульные

Сегодня ночью в Салтовском районе Харькова мужчина сломал двери торгового павильона, чтобы обворовать магазин.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области. Ночью поступил вызов «Кража». Заявитель рассказал полицейским, что слышит, как кто-то пытается взломать двери торгового павильона.

Патрульные прибыли на место и обнаружили подозрительного мужчину. Он признался, что повредил дверь и проник внутрь магазина с целью кражи.

«Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем делом займутся следователи», — отметили правоохранители.