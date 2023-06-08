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Ночью на Салтовке мужчина хотел обокрасть магазин, его остановили патрульные

Происшествия 13:07   08.06.2023
Виктория Яковенко
Ночью на Салтовке мужчина хотел обокрасть магазин, его остановили патрульные Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Сегодня ночью в Салтовском районе Харькова мужчина сломал двери торгового павильона, чтобы обворовать магазин.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области. Ночью поступил вызов «Кража». Заявитель рассказал полицейским, что слышит, как кто-то пытается взломать двери торгового павильона.

Патрульные прибыли на место и обнаружили подозрительного мужчину. Он признался, что повредил дверь и проник внутрь магазина с целью кражи.

«Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем делом займутся следователи», — отметили правоохранители.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 13:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня ночью в Салтовском районе Харькова мужчина сломал двери торгового павильона, чтобы обворовать магазин.".