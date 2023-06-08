Ночью на Салтовке мужчина хотел обокрасть магазин, его остановили патрульные
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Сегодня ночью в Салтовском районе Харькова мужчина сломал двери торгового павильона, чтобы обворовать магазин.
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области. Ночью поступил вызов «Кража». Заявитель рассказал полицейским, что слышит, как кто-то пытается взломать двери торгового павильона.
Патрульные прибыли на место и обнаружили подозрительного мужчину. Он признался, что повредил дверь и проник внутрь магазина с целью кражи.
«Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем делом займутся следователи», — отметили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 13:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня ночью в Салтовском районе Харькова мужчина сломал двери торгового павильона, чтобы обворовать магазин.".