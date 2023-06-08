Live
  • Четвер 08.06.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

Вночі на Салтівці чоловік хотів обікрасти магазин, його зупинили патрульні

Події 13:07   08.06.2023
Вікторія Яковенко
Вночі на Салтівці чоловік хотів обікрасти магазин, його зупинили патрульні Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Сьогодні вночі у Салтівському районі Харкова чоловік зламав двері торговельного павільйону, щоб обікрасти магазин.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області. Вночі надійшов виклик  “Крадіжка”. Заявник розповів поліцейським, що чує як хтось намагається зламати двері торговельного павільйону.

Патрульні прибули на місце та виявили підозрілого чоловіка. Він зізнався, що пошкодив двері та проник у середину магазину з метою крадіжки.

«Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі», – зазначили правоохоронці.

01
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Читайте також: У Харкові п’яний чоловік накинувся з ножем на знайомого через борги

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вночі на Салтівці чоловік хотів обікрасти магазин, його зупинили патрульні
Вночі на Салтівці чоловік хотів обікрасти магазин, його зупинили патрульні
08.06.2023
Півсотні тварин харківські зооволонтери вчора врятували на Херсонщині (відео)
Півсотні тварин харківські зооволонтери вчора врятували на Херсонщині (відео)
08.06.2023
Купальний сезон: у Харкові підготували 5 пляжів, майже всі відкрилися – ДСНС
Купальний сезон: у Харкові підготували 5 пляжів, майже всі відкрилися – ДСНС
08.06.2023
У Харкові п’яний чоловік накинувся з ножем на знайомого через борги
У Харкові п’яний чоловік накинувся з ножем на знайомого через борги
08.06.2023
Патрульні зловили у Харкові двох ймовірних грабіжників
Патрульні зловили у Харкові двох ймовірних грабіжників
08.06.2023
Ракетний удар по Харківщині: Синєгубов показав наслідки (фото)
Ракетний удар по Харківщині: Синєгубов показав наслідки (фото)
08.06.2023

Новини за темою:

12:42
Купальний сезон: у Харкові підготували 5 пляжів, майже всі відкрилися – ДСНС
12:19
У Харкові п’яний чоловік накинувся з ножем на знайомого через борги
09:56
Наслідки ракетного удару та обстрілів Харківщини: опубліковані фото
09:16
Патрульні зловили у Харкові двох ймовірних грабіжників
23:26
У харків’ян крали гроші через фейковий сайт “ОЛХ”: як працюють шахраї (відео)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вночі на Салтівці чоловік хотів обікрасти магазин, його зупинили патрульні»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 13:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вночі у Салтівському районі Харкова чоловік зламав двері торговельного павільйону, щоб обікрасти магазин.".