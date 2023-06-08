Вночі на Салтівці чоловік хотів обікрасти магазин, його зупинили патрульні

Сьогодні вночі у Салтівському районі Харкова чоловік зламав двері торговельного павільйону, щоб обікрасти магазин.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області. Вночі надійшов виклик “Крадіжка”. Заявник розповів поліцейським, що чує як хтось намагається зламати двері торговельного павільйону.

Патрульні прибули на місце та виявили підозрілого чоловіка. Він зізнався, що пошкодив двері та проник у середину магазину з метою крадіжки.

«Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі», – зазначили правоохоронці.