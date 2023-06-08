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Воїни харківської 92 ОМБр дроном знищили ворожий БТР (відео)

Суспільство 11:15   08.06.2023
Вікторія Яковенко
Воїни харківської 92 ОМБр дроном знищили ворожий БТР (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка ліквідували російський БТР на Сватівсько-Куп’янському напрямку.

Відео влучної роботи опублікував командир роти Юрій Федоренко. За його словами, БТР бійці побачили вдень, а знищили вночі.

«Вдень змалювали, вночі знищили. Ліквідували нічним бомбером ворожий БТР для перевезення піхоти», – написав Федоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 11:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка ліквідували російський БТР на Сватівсько-Куп’янському напрямку.".