Воїни харківської 92 ОМБр дроном знищили ворожий БТР (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка ліквідували російський БТР на Сватівсько-Куп’янському напрямку.
Відео влучної роботи опублікував командир роти Юрій Федоренко. За його словами, БТР бійці побачили вдень, а знищили вночі.
«Вдень змалювали, вночі знищили. Ліквідували нічним бомбером ворожий БТР для перевезення піхоти», – написав Федоренко.
Читайте також: Харківська бригада показала, як нищить ворога з повітря: кадри з Бахмута
Новини за темою:
Ви читали новину: «Воїни харківської 92 ОМБр дроном знищили ворожий БТР (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка ліквідували російський БТР на Сватівсько-Куп’янському напрямку.".