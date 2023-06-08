Воины харьковской 92 ОМБр дроном уничтожили вражеский БТР (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, ликвидировали российский БТР на Сватовско-Купянском направлении.

Видео меткой работы опубликовал командир роты Юрий Федоренко. По его словам, БТР бойцы увидели днем, а уничтожили ночью.

«Днем срисовали, ночью уничтожили. Ликвидировали ночным бомбером вражеский БТР для перевозки пехоты», – написал Федоренко.