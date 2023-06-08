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Воины харьковской 92 ОМБр дроном уничтожили вражеский БТР (видео)

Общество 11:15   08.06.2023
Виктория Яковенко
Воины харьковской 92 ОМБр дроном уничтожили вражеский БТР (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, ликвидировали российский БТР на Сватовско-Купянском направлении.

Видео меткой работы опубликовал командир роты Юрий Федоренко. По его словам, БТР бойцы увидели днем, а уничтожили ночью.

«Днем срисовали, ночью уничтожили. Ликвидировали ночным бомбером вражеский БТР для перевозки пехоты», – написал Федоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 11:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, ликвидировали российский БТР на Сватовско-Купянском направлении.".