Харьковские воины ночью дроном уничтожили вражеский склад (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показала, как отработала дроном с ночной оптикой по пункту материально-технического обеспечения врага.

Видео меткой работы воинов в Луганской области опубликовали в Telegram-канале командира роты Юрия Федоренко.

«Враг не скроется ни днем, ни ночью. Уничтоженные ресурсы противника – неиспользованный потенциал против украинских граждан. Дроны – одно из самых доступных средств поражения, которое при массовых поставках приравнивается к классическому боеприпасу на поле боя», — подписали видео защитники.