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Харьковские воины ночью дроном уничтожили вражеский склад (видео)

Общество 14:43   18.07.2023
Виктория Яковенко
Харьковские воины ночью дроном уничтожили вражеский склад (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показала, как отработала дроном с ночной оптикой по пункту материально-технического обеспечения врага.

Видео меткой работы воинов в Луганской области опубликовали в Telegram-канале командира роты Юрия Федоренко.

«Враг не скроется ни днем, ни ночью. Уничтоженные ресурсы противника – неиспользованный потенциал против украинских граждан. Дроны – одно из самых доступных средств поражения, которое при массовых поставках приравнивается к классическому боеприпасу на поле боя», — подписали видео защитники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 14:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показала, как отработала дроном с ночной оптикой по пункту материально-технического обеспечения врага.".