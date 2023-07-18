Харьковские воины ночью дроном уничтожили вражеский склад (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показала, как отработала дроном с ночной оптикой по пункту материально-технического обеспечения врага.
Видео меткой работы воинов в Луганской области опубликовали в Telegram-канале командира роты Юрия Федоренко.
«Враг не скроется ни днем, ни ночью. Уничтоженные ресурсы противника – неиспользованный потенциал против украинских граждан. Дроны – одно из самых доступных средств поражения, которое при массовых поставках приравнивается к классическому боеприпасу на поле боя», — подписали видео защитники.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показала, как отработала дроном с ночной оптикой по пункту материально-технического обеспечения врага.".