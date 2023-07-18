Харківські воїни вночі дроном знищили ворожий склад (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, показала, як відпрацювала дроном з нічною оптикою по пункту матеріально-технічного забезпечення ворога.
Відео влучної роботи воїнів на Луганщині опублікували у Telegram-каналі командира роти Юрія Федоренка.
«Ворог не сховається ні вдень, ні вночі. Знищені ресурси противника – це невикористаний потенціал проти українських громадян. Дрони – один з найдоступніших засобів ураження, який за умови масового постачання прирівнюється до класичного боєприпасу на полі бою», – підписали відео захисники.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, показала, як відпрацювала дроном з нічною оптикою по пункту матеріально-технічного забезпечення ворога.".