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Харківська 92 ОМБр показала, як збиває ворожий безпілотник “ZАLA” (відео)

Події 11:01   18.07.2023
Оксана Горун
Харківська 92 ОМБр показала, як збиває ворожий безпілотник “ZАLA” (відео)

Відео успішного полювання на техніку окупантів опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці.

Ні, то не стріла Амура, то ракета ЗРК Стріла-10 влучає у ворожий БПлА ZАLA. Робота зенітників 92-ої. Кожен збитий БПлА окупанта – то збережені життя українських воїнів. Боротьба триває!підписали ролик воїни 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.

Читайте також: Харківський командир повідомив про ситуацію в районі Бахмута

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 11:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео успішного полювання на техніку окупантів опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці".