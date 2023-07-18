Харківська 92 ОМБр показала, як збиває ворожий безпілотник “ZАLA” (відео)
Відео успішного полювання на техніку окупантів опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці.
“Ні, то не стріла Амура, то ракета ЗРК “Стріла-10“ влучає у ворожий БПлА “ZАLA“. Робота зенітників 92-ої. Кожен збитий БПлА окупанта – то збережені життя українських воїнів. Боротьба триває!” – підписали ролик воїни 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 11:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео успішного полювання на техніку окупантів опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці".