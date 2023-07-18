Харківська 92 ОМБр показала, як збиває ворожий безпілотник “ZАLA” (відео)

Відео успішного полювання на техніку окупантів опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці.

“Ні, то не стріла Амура, то ракета ЗРК “Стріла-10“ влучає у ворожий БПлА “ZАLA“. Робота зенітників 92-ої. Кожен збитий БПлА окупанта – то збережені життя українських воїнів. Боротьба триває!” – підписали ролик воїни 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.