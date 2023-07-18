Харьковская 92 ОМБр показала, как сбивает вражеский беспилотник «ZАLA» (видео)
Фото: скрин
Видео успешной охоты на технику оккупантов опубликовали на странице 92 ОМБр в facebook.
«Нет, это не стрела Амура, это ракета ЗРК «Стрела-10» попадает во вражеский БПЛА «ZАLA». Работа зенитчиков 92-й. Каждый сбитый БПЛА оккупанта – это сохраненные жизни украинских воинов. Борьба продолжается!» — подписали ролик воины 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео успешной охоты на технику оккупантов опубликовали на странице 92 ОМБр в facebook".