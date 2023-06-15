Холери на Харківщині поки що немає
На Харківщині уважно моніторять кишкові захворювання, повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.
Через те, що на затоплених землях через підрив Каховської ГЕС зафіксовані випадки кишкової палички та холери, у Харківській області цьому питанню приділяють велику увагу. Поки випадків холери в області не зафіксували. Поріг гострих інфекційних кишкових захворювань не перевищено, повідомив на брифінгу директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.
«Внаслідок того, що в Херсонській області є така масштабна трагедія з Каховською ГЕС, зараз багато часу приділяємо профілактиці захворюваності на холеру. Нагадую, що станом на сьогодні жодного випадку на холеру у нас не зареєстровано. На зараз поріг гострих інфекційних кишкових захворювань не перевищено. Зараз знаходиться в лікарні в інфекційній 18 дітей та 28 дорослих з різноманітними видами гострої кишкової інфекції. Це не є якимось перевищенням порогу. Це стандартне сезонне спостереження цього захворювання», – розповів Максим Хаустов, директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 17:31;
Кореспондент Павло Велицький, Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині уважно моніторять кишкові захворювання, повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.".