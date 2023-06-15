Холеры на Харьковщине пока нет
На Харьковщине пристально мониторят кишечные заболевания, сообщил директор Департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.
В связи с тем, что на затопленных землях из-за подрыва Каховской ГЭС зафиксированы случаи кишечной палочки и холеры, в Харьковской области этому вопросу уделяется большое внимание. Пока случаев холеры в области не зафиксировали. Порог острых инфекционных кишечных заболеваний не превышен, сообщил на брифинге директор Департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.
«Вследствие того, что в Херсонской области есть такая масштабная трагедия с Каховской ГЭС, сейчас много времени уделяем профилактике заболеваемости холерой. Напоминаю, что по состоянию на сегодня ни одного случая холеры у нас не зарегистрировано. В настоящее время порог острых инфекционных кишечных заболеваний не превышен. Сейчас находится в больнице 18 детей и 28 взрослых с разнообразными видами острой кишечной инфекции. Это не является превышением порога. Это стандартное сезонное наблюдение этого заболевания», – рассказал Максим Хаустов, директор Департамента здравоохранения ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 17:31;
Корреспондент Павло Велицький, Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине пристально мониторят кишечные заболевания, сообщил директор Департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.".