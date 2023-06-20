На Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог застосовує тактику як в Бахмуті – ЗСУ
Окупанти активізувалися на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Основна сила ворога там – рота «Штурм Z».
Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері нацмарафону.
«Тут вони тільки по-новому застосовують цю ж практику, і застосовують роти «Штурм Z». Ці роти за своїм особовим складом дуже схожі, вони набрані із людей у яких є проблеми з законом. І ще одна риса, що ми бачимо, – по втратах. 146 окупантів знищено, 190 зазнали поранень. Це приблизно ті втрати, які були під час активних боїв за Бахмут. Ще потрібно, звичайно, певний час, щоб верифікувати цю тактику і чітко побачити чи вона один в один збігається з тими елементами, які використовувались у Бахмуті. Але принцип залишається той, що вони використовують людей як основний таранний принцип, щоб виснажити нашу оборону», – зазначив Череватий.
Він також розповів, що 560 артилерійських обстрілів завдали російські військові протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, а також здійснили 8 авіанальотів.
Українські захисники на цьому напрямку знищили танк Т-72, три БМП-2, одну БМП-1, самохідну артилерійську установку «Акація», склад з боєприпасами та два авто, які підвозили боєприпаси.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 13:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти активізувалися на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Основна сила ворога там – рота «Штурм Z».".