На Купянско-Лиманском направлении враг применяет тактику как в Бахмуте – ВСУ
Оккупанты активизировались на Купянско-Лиманском направлении. Основная сила врага там – рота «Штурм Z».
Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире нацмарафона.
«Здесь они только по-новому применяют эту же практику, и применяют роты «Штурм Z». Эти рты по своему личному составу очень похожи, они набраны из людей, у которых есть проблемы с законом. И еще одна черта, что мы видим, – по потерям. 146 оккупантов было уничтожено, 190 получили ранения. Это примерно те потери, которые были во время активных сражений за Бахмут. Еще нужно, конечно, определенное время, чтобы верифицировать эту тактику и четко увидеть, что она один в один совпадает с теми элементами, которые использовались в Бахмуте. Но принцип остается тот, что они используют людей в качестве основного таранного принципа, чтобы истощить нашу оборону», — отметил Череватый.
Он также рассказал, что 560 артиллерийских обстрелов нанесли российские военные в течение суток на Купянско-Лиманском направлении, а также совершили 8 авианалетов.
Украинские защитники на этом направлении уничтожили танк Т-72, три БМП-2, одну БМП-1, самоходную артиллерийскую установку «Акация», склад с боеприпасами и два подвозивших боеприпасы авто.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты активизировались на Купянско-Лиманском направлении. Основная сила врага там – рота «Штурм Z».".