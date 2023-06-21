На Харківщині чоловік загинув під час пожежі
Трагедія сталася у Валках на Харківщині.
“Внаслідок однієї з пожеж, що виникла через необережність під час куріння, загинув 70-річний чоловік. Подія трапилась о 17:22 у приватній оселі по пров. Маяковського, 2, м. Валки, Богодухівського району області. Горіли домашні речі. Площа пожежі склала 30 кв.м. Рятувальники її ліквідували о 20:12”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Загалом за добу в регіоні сталося 19 пожеж, три з них через ворожі обстріли. Усі пожежі через обстріл трапилися у Вовчанську. Також там, за інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, є поранена.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася у Валках на Харківщині".