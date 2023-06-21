На Харьковщине мужчина погиб во время пожара
Трагедия случилась в Валках на Харьковщине.
«В результате одного из пожаров, возникшего по неосторожности во время курения, погиб 70-летний мужчина. Событие произошло в 17:22 в частном доме по пер. Маяковского, 2, г. Валки, Богодуховского района области. Горели домашние вещи. Площадь пожара составила 30 кв. м. Спасатели его ликвидировали в 20:12», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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В целом за сутки в регионе случилось 19 пожаров, три из них — из-за вражеских обстрелов. Все пожары из-за обстрелов случились в Волчанске. Также там, по информации начальника ХОВА Олега Синегубова, есть раненая.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 08:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия случилась в Валках на Харьковщине".