Варили “винт”: на Харківщині затримали організовану групу наркоторговців

“Діяльність” група розгорнула масштабно. Її учасники не лише продавали, а й самостійно виготовляли наркотики – зокрема метамфетамін (“винт”).

“Торік 50-річний мешканець м. Лозова запропонував двом товаришам “вести бізнес“ з продажу наркотиків, на що вони погодились. Зловмисники закуповували оптовими партіями пігулки, які містять у своєму складі прекурсор — псевдоефедрин. Також вони купляли лабораторний йод та червоний фосфор. З псевдоефедрину вони виготовляли метамфетамін, який у народі називають “винт“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За дозу “винта” з “клієнтів” брали 300 гривень, за таблетки – майже 2000 грн. Наркоділків “накрили” просто на “робочих місцях”. Трьом фігурантам повідомили про підозру за цілою серією статей Кримінального кодексу України: виготовлення, зберігання, збут наркотиків, у тому числі – вчинений повторно, у великих розмірах та організованою групою. Наркоторговців затримали. Наразі вирішують питання про запобіжний захід.