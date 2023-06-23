Варили “винт”: на Харківщині затримали організовану групу наркоторговців
“Діяльність” група розгорнула масштабно. Її учасники не лише продавали, а й самостійно виготовляли наркотики – зокрема метамфетамін (“винт”).
“Торік 50-річний мешканець м. Лозова запропонував двом товаришам “вести бізнес“ з продажу наркотиків, на що вони погодились. Зловмисники закуповували оптовими партіями пігулки, які містять у своєму складі прекурсор — псевдоефедрин. Також вони купляли лабораторний йод та червоний фосфор. З псевдоефедрину вони виготовляли метамфетамін, який у народі називають “винт“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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За дозу “винта” з “клієнтів” брали 300 гривень, за таблетки – майже 2000 грн. Наркоділків “накрили” просто на “робочих місцях”. Трьом фігурантам повідомили про підозру за цілою серією статей Кримінального кодексу України: виготовлення, зберігання, збут наркотиків, у тому числі – вчинений повторно, у великих розмірах та організованою групою. Наркоторговців затримали. Наразі вирішують питання про запобіжний захід.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 10:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Діяльність” група розгорнула масштабно. Її учасники не лише продавали, а й самостійно виготовляли наркотики – зокрема метамфетамін (“винт”)".