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Варили “винт”: на Харківщині затримали організовану групу наркоторговців

Події 10:15   23.06.2023
Оксана Горун
Варили “винт”: на Харківщині затримали організовану групу наркоторговців

“Діяльність” група розгорнула масштабно. Її учасники не лише продавали, а й самостійно виготовляли наркотики – зокрема метамфетамін (“винт”).

“Торік 50-річний мешканець м. Лозова запропонував двом товаришам вести бізнес з продажу наркотиків, на що вони погодились. Зловмисники закуповували оптовими партіями пігулки, які містять у своєму складі прекурсор — псевдоефедрин. Також вони купляли лабораторний йод та червоний фосфор. З псевдоефедрину вони виготовляли метамфетамін, який у народі називають винт, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На Харківщині затримали наркоторговців, які варили гвинт

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За дозу “винта” з “клієнтів” брали 300 гривень, за таблетки – майже 2000 грн. Наркоділків “накрили” просто на “робочих місцях”. Трьом фігурантам повідомили про підозру за цілою серією статей Кримінального кодексу України: виготовлення, зберігання, збут наркотиків, у тому числі – вчинений повторно, у великих розмірах та організованою групою. Наркоторговців затримали. Наразі вирішують питання про запобіжний захід.

На Харківщині затримали наркоторговців, які варили 3

На Харківщині затримали наркоторговців, які варили 4

На Харківщині затримали наркоторговців, які варили гвинт 5

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 10:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Діяльність” група розгорнула масштабно. Її учасники не лише продавали, а й самостійно виготовляли наркотики – зокрема метамфетамін (“винт”)".