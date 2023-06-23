Live
  • Пятница 23.06.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

Варили «винт»: на Харьковщине задержали организованную группу наркоторговцев

Происшествия 10:15   23.06.2023
Оксана Горун
Варили «винт»: на Харьковщине задержали организованную группу наркоторговцев

«Деятельность» группа развернула масштабно. Ее участники не только продавали, но и самостоятельно изготовляли наркотики — в том числе метамфетамин («винт»).

«В прошлом году 50-летний житель Лозовой предложил двум товарищам «вести бизнес» по продаже наркотиков, на что они согласились. Злоумышленники закупали оптовыми партиями таблетки, содержащие в своем составе прекурсор – псевдоэфедрин. Также они покупали лабораторный йод и красный фосфор. Из псевдоэфедрина они изготавливали метамфетамин, который в народе называют «винт», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На Харьковщине задержали наркоторговцев, варивших винт

Читайте также: В Харькове патрульным попался “закладчик”

За дозу «винта» с «клиентов» брали 300 гривен, за таблетки — почти 2000 грн. Наркодельцов «накрыли» прямо на «рабочих местах». Троим фигурантами сообщили о подозрении по целой серии статей Уголовного кодекса Украины: изготовление, хранение, сбыт наркотиков, в том числе — совершенный повторно, в больших размерах и организованной группой. Наркоторговцев задержали. Сейчас решают вопрос о мере пресечения.

На Харьковщине задержали наркоторговцев, варивших винт 3

На Харьковщине задержали наркоторговцев, варивших винт 4

На Харьковщине задержали наркоторговцев, варивших винт 5

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
23.06.2023
Активность на фронте в районе Купянска: ISW сообщает о боях в лесах
Активность на фронте в районе Купянска: ISW сообщает о боях в лесах
23.06.2023
Ночная ракетная атака: Генштаб и ВС ВСУ сообщили подробности
Ночная ракетная атака: Генштаб и ВС ВСУ сообщили подробности
23.06.2023
В Дергачах люди год волонтерили, а теперь получают деньги за отстройку (сюжет)
В Дергачах люди год волонтерили, а теперь получают деньги за отстройку (сюжет)
23.06.2023
Враг отступил с потерями — Синегубов о боях на Харьковщине
Враг отступил с потерями — Синегубов о боях на Харьковщине
23.06.2023
Синегубов заявил о концентрации войск РФ вблизи границы Харьковщины
Синегубов заявил о концентрации войск РФ вблизи границы Харьковщины
21.06.2023

Новости по теме:

10:26
Хотели полностью обесточить Харьковщину: СБУ задержала в Харькове агента ФСБ
10:08
Харьковчанин из «Укрэнерго» сливал врагу данные об энергосистеме: его поймали
08:07
В Харькове патрульным попался «закладчик»
13:20
Требовали взятки: в Харькове задержали руководство Госпродпотребслужбы (видео)
17:39
В Харькове будут судить поджигателя автомобиля, который поддерживает рф

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Варили «винт»: на Харьковщине задержали организованную группу наркоторговцев»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 10:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Деятельность» группа развернула масштабно. Ее участники не только продавали, но и самостоятельно изготовляли наркотики — в том числе метамфетамин («винт»)".