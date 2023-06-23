Варили «винт»: на Харьковщине задержали организованную группу наркоторговцев
«Деятельность» группа развернула масштабно. Ее участники не только продавали, но и самостоятельно изготовляли наркотики — в том числе метамфетамин («винт»).
«В прошлом году 50-летний житель Лозовой предложил двум товарищам «вести бизнес» по продаже наркотиков, на что они согласились. Злоумышленники закупали оптовыми партиями таблетки, содержащие в своем составе прекурсор – псевдоэфедрин. Также они покупали лабораторный йод и красный фосфор. Из псевдоэфедрина они изготавливали метамфетамин, который в народе называют «винт», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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За дозу «винта» с «клиентов» брали 300 гривен, за таблетки — почти 2000 грн. Наркодельцов «накрыли» прямо на «рабочих местах». Троим фигурантами сообщили о подозрении по целой серии статей Уголовного кодекса Украины: изготовление, хранение, сбыт наркотиков, в том числе — совершенный повторно, в больших размерах и организованной группой. Наркоторговцев задержали. Сейчас решают вопрос о мере пресечения.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Деятельность» группа развернула масштабно. Ее участники не только продавали, но и самостоятельно изготовляли наркотики — в том числе метамфетамин («винт»)".