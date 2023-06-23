Варили «винт»: на Харьковщине задержали организованную группу наркоторговцев

«Деятельность» группа развернула масштабно. Ее участники не только продавали, но и самостоятельно изготовляли наркотики — в том числе метамфетамин («винт»).

«В прошлом году 50-летний житель Лозовой предложил двум товарищам «вести бизнес» по продаже наркотиков, на что они согласились. Злоумышленники закупали оптовыми партиями таблетки, содержащие в своем составе прекурсор – псевдоэфедрин. Также они покупали лабораторный йод и красный фосфор. Из псевдоэфедрина они изготавливали метамфетамин, который в народе называют «винт», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

За дозу «винта» с «клиентов» брали 300 гривен, за таблетки — почти 2000 грн. Наркодельцов «накрыли» прямо на «рабочих местах». Троим фигурантами сообщили о подозрении по целой серии статей Уголовного кодекса Украины: изготовление, хранение, сбыт наркотиков, в том числе — совершенный повторно, в больших размерах и организованной группой. Наркоторговцев задержали. Сейчас решают вопрос о мере пресечения.