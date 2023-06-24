Чотири сапери отримали медалі “За оборону міста-Героя Харкова”
Медалі бійцям ДСНС вручили у суботу, 24 червня.
“24 червня заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Харківській області Анатолій Торяник нагородив медалями «За оборону міста-героя Харкова» 4 саперів Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України, котрі проявили високий професіоналізм при виконанні службових обов’язків”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 16:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медалі бійцям ДСНС вручили у суботу, 24 червня".