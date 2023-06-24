Чотири сапери отримали медалі “За оборону міста-Героя Харкова”

Медалі бійцям ДСНС вручили у суботу, 24 червня.

“24 червня заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Харківській області Анатолій Торяник нагородив медалями «За оборону міста-героя Харкова» 4 саперів Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України, котрі проявили високий професіоналізм при виконанні службових обов’язків”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.