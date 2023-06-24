Live
  • Субота 24.06.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

Чотири сапери отримали медалі “За оборону міста-Героя Харкова”

Суспільство 16:19   24.06.2023
Оксана Горун
Чотири сапери отримали медалі “За оборону міста-Героя Харкова”

Медалі бійцям ДСНС вручили у суботу, 24 червня.

“24 червня заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Харківській області Анатолій Торяник нагородив медалями «За оборону міста-героя Харкова» 4 саперів Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України, котрі проявили високий професіоналізм при виконанні службових обов’язків”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Читайте також: У домах і на дачах під Харковом боєприпаси лежать навіть під підлогою (відео)

Нагородження рятувальників у Харкові

Нагородження рятувальників у Харкові 2

Нагородження рятувальників у Харкові 3

Нагородження рятувальників у Харкові 4

Автор: Оксана Горун
Популярно
“Бійці російської армії залишають свої позиції” – командир РДК (відео)
“Бійці російської армії залишають свої позиції” – командир РДК (відео)
24.06.2023
Синєгубов показав наслідки “прильоту” по Харкову
Синєгубов показав наслідки “прильоту” по Харкову
24.06.2023
До Москви перекидають військову техніку із прикордонних регіонів – ГУР МО
До Москви перекидають військову техніку із прикордонних регіонів – ГУР МО
24.06.2023
Поліція показала наслідки “прильотів” на Харківщині (фото)
Поліція показала наслідки “прильотів” на Харківщині (фото)
22.06.2023
Синєгубов заявив, що ворог вів штурмові дії на Харківщині
Синєгубов заявив, що ворог вів штурмові дії на Харківщині
24.06.2023
Харківські синхроністки здобули “срібло” Європейських ігор
Харківські синхроністки здобули “срібло” Європейських ігор
24.06.2023

Новини за темою:

09:02
Ракетний удар по Харкову: ДСНС загасила пожежу після четвертої ранку
19:32
У домах і на дачах під Харковом боєприпаси лежать навіть під підлогою (відео)
08:22
Ворог ударив по сільгосптехніці на Харківщині: вогонь знищив шість одиниць
08:23
ДСНС про обстріли Харківщини: сталися пожежі, є постраждалий
20:22
РФ вдарила по підприємству в місті на Харківщині: сталася масштабна пожежа

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Чотири сапери отримали медалі “За оборону міста-Героя Харкова”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 16:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медалі бійцям ДСНС вручили у суботу, 24 червня".