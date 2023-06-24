Четыре сапера получили медали «За оборону города-Героя Харькова»
Медали бойцам ГСЧС вручили в субботу, 24 июня.
«24 июня заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайных ситуаций Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Анатолий Торяник наградил медалями «За оборону города-Героя Харькова» четырех саперов Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины, проявивших высокий профессионализм при выполнении служебных обязанностей», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 16:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медали бойцам ГСЧС вручили в субботу, 24 июня".