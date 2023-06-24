Четыре сапера получили медали «За оборону города-Героя Харькова»

Медали бойцам ГСЧС вручили в субботу, 24 июня.

«24 июня заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайных ситуаций Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Анатолий Торяник наградил медалями «За оборону города-Героя Харькова» четырех саперов Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины, проявивших высокий профессионализм при выполнении служебных обязанностей», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.