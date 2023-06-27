“Пригожин злякався того, як далеко зайшов” – директор Інституту майбутнього

Виконавчий директор українського інституту майбутнього та автор книги “Як зруйнувати русскій мір” Вадим Денисенко розповів про цілі, які ставив собі бунтівник Пригожин, і про те, чому росіяни аплодували “Вагнеру”.

“Чому Пригожин зупинився? Думаю, злякався того, як далеко зайшов. На мій погляд, він не мав мети скидати Путіна, – сказав Денисенко в інтерв’ю LB. – Максимум захопити Шойгу в Ростові. Далі – змусити його написати заяву про звільнення чи ще щось такого штибу. А тоді просто “гуляти” з ним, як із цирковим ведмедем. Паралельно й одночасно йти маршем на Москву, щоб змусити Путіна приймати кадрові рішення. Оце насправді й була задача. Те, що Пригожин був точно не один – я в цьому більш ніж упевнений, він не міг бути самостійною фігурою, яка сама для себе ухвалює такі рішення. Він розумів, що йому потрібна підтримка. Хто ці люди, хто його підтримує – ми можемо тільки здогадуватися”.

При цьому Денисенко, котрий системно вивчає внутрішню політику РФ, вважає, що бунт Пригожина не був якимось “хитрим задумом ФСБ щодо зміни Путіна”. Хто саме стояв за його спиною, стане зрозумілим через деякий час.

“Але загалом те, що він робив в останні шість місяців – політична гра і прагнення вийти у вищий ешелон російської політики. На сьогодні він це питання вирішив. Він має своїх прихильників, і я впевнено можу сказати, що якби вибори були завтра, 10% Пригожин точно зібрав би”, – зазначив директор Інституту майбутнього.

З цікавих моментів, виявлених бунтом “Вагнера” ​​в РФ, – оплески, якими проводжали прості росіяни бунтівників у Ростові.

“Люди хочуть змін. Це як було в СРСР: загалом ми всі разом – за, але поодинці – проти, – пояснює цей феномен Денисенко. – Якби завтра Путін кудись раптом зник, вони були б щасливі. Але парадоксально – докладатися до цього росіяни не бажають. Вони занадто перелякані”.

Крім реакції простих росіян, показова, з погляду експерта, і реакція на те, що відбувається, силових структур і всієї владної вертикалі.

“Повний розвал системи – її просто не існує. Це дуже сильно нагадує мені Крим 2014 року. Коли вказівки із центру йдуть, але такі мляві – тож на місцях їх не виконують. Але я хотів би звернути увагу навіть не на невиконання завдань (таке можна пояснити переляком, наприклад). Уранці суботи Путін оголосив про старт антитерористичної операції. Але навіть штабу такої операції створено не було. Оце – з управлінського погляду – повний провал“, – наголосив директор Інституту Майбутнього.