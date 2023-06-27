«Пригожин испугался того, как далеко зашел» — директор Института будущего

Исполнительный директор украинского института будущего и автор книги «Как разрушить русский мир» Вадим Денисенко рассказал о целях, которые ставил себе бунтовщик Пригожин, и том, почему россияне аплодировали «Вагнеру».

«Почему Пригожин остановился? Думаю, испугался того, как далеко зашел. На мой взгляд, он не имел цели сбрасывать Путина, — сказал Денисенко в интервью LB. — Максимум — захватить Шойгу в Ростове. Далее – заставить его написать заявление об увольнении или еще что-то подобного рода. А потом просто «гулять» с ним, как с цирковым медведем. Параллельно и одновременно идти маршем на Москву, чтобы вынудить Путина принимать кадровые решения. Это действительно была задача. То, что Пригожин был точно не один – я в этом более чем уверен, он не мог быть самостоятельной фигурой, которая сама для себя принимает такие решения».

При этом Денисенко, который системно изучает внутреннюю политику РФ, считает, что бунт Пригожина не был каким-то «хитрым замыслом ФСБ по смене Путина». Кто именно стоял за его спиной, станет понятно через некоторое время.

«Но в целом то, что он делал за последние шесть месяцев – политическая игра и стремление выйти в высший эшелон российской политики. На сегодняшний день он этот вопрос решил. Он имеет своих поклонников, и я уверенно могу сказать, что если бы выборы были завтра, 10% Пригожин точно собрал бы», — отметил директор Института будущего.

Из интересных моментов, проявленных бунтом «Вагнера» в РФ, — аплодисменты, которыми провожали простые россияне мятежников в Ростове.

«Люди хотят перемен. Это как было в СССР: в общем, мы все вместе – за, но в одиночку – против, — объясняет этот феномен Денисенко. — Если бы завтра Путин вдруг исчез, они были бы счастливы. Но парадоксально – прилагаться к этому россияне не хотят. Они слишком испуганы».

Помимо реакции простых россиян, показательна, с точки зрения эксперта, и то, как реагировали на происходящее силовые структуры и вся властная вертикаль.

«Полный развал системы – ее попросту не существует. Это очень сильно напоминает мне Крым в 2014 году. Когда указания из центра идут, но такие вялые – на местах их не выполняют. Но я хотел бы обратить внимание даже не на невыполнение задач (такое можно объяснить испугом, например). Утром в субботу Путин объявил о старте антитеррористической операции. Но даже штаб такой операции создан не был. Это – с управленческой точки зрения – полный провал», — подчеркнул директор Института Будущего.