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У харківській галереї творчо відзначили День Конституції (фото)

Культура 20:35   28.06.2023
Олена Нагорна
У харківській галереї творчо відзначили День Конституції (фото)

В інформаційно-виставковому центрі “Бузок” у Харкові з нагоди Дня Конституції України провели літературно-музичну годину “Ми – українці!”.

У заході взяла участь творча спільнота, повідомляє пресслужба облради.

“28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Конституцію, яка має вищу юридичну силу та встановлює основи політичної, правової та економічної системи. Скільки крові та сліз було пролито нашим народом, щоб сьогодні око милував синьо-жовтий прапор, щоб могли заспівати “Ще не вмерла України і слава, і воля”, – зазначили організатори літературної композиції.

Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.


Фото: Харківська облрада

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Культура, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 20:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В інформаційно-виставковому центрі “Бузок” у Харкові з нагоди Дня Конституції України провели літературно-музичну годину “Ми – українці!”.".