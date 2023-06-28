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В харьковской галерее творчески отметили День Конституции (фото)

Культура 20:35   28.06.2023
Елена Нагорная
В харьковской галерее творчески отметили День Конституции (фото) Фото: Харьковский облсовет

В информационно-выставочном центре «Бузок» в Харькове по случаю Дня Конституции Украины провели литературно-музыкальный час «Мы — украинцы!».

В мероприятии приняло участие творческое сообщество, передает пресс-служба облсовета.

«28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла Конституцию, которая имеет высшую юридическую силу и устанавливает основы политической, правовой и экономической системы. Сколько крови и слез было пролито нашим народом, чтобы сегодня глаз радовал сине-желтый флаг, чтобы могли спеть «Ще не вмерла України і слава, і воля», — отметили организаторы литературной композиции.

Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.


Фото: Харьковский облсовет

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 20:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В информационно-выставочном центре «Бузок» в Харькове по случаю Дня Конституции Украины провели литературно-музыкальный час «Мы — украинцы!».".