В харьковской галерее творчески отметили День Конституции (фото)

В информационно-выставочном центре «Бузок» в Харькове по случаю Дня Конституции Украины провели литературно-музыкальный час «Мы — украинцы!».

В мероприятии приняло участие творческое сообщество, передает пресс-служба облсовета.

«28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла Конституцию, которая имеет высшую юридическую силу и устанавливает основы политической, правовой и экономической системы. Сколько крови и слез было пролито нашим народом, чтобы сегодня глаз радовал сине-желтый флаг, чтобы могли спеть «Ще не вмерла України і слава, і воля», — отметили организаторы литературной композиции.

Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.



Фото: Харьковский облсовет

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