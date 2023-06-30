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До Харкова привезли врятованих із затопленої Херсонщини тварин (фото)

Суспільство 20:14   30.06.2023
Вікторія Яковенко
До Харкова привезли врятованих із затопленої Херсонщини тварин (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

До Харкова з затоплених районів Херсона правоохоронці та волонтери привезли 19 собак та 17 кішок, які залишилися без домівок та господарів через підрив Каховської ГЕС.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, тварин нагодували та розмістили у тимчасовому притулку.

«Протягом двох днів тварин у Херсоні розшукувала та збирала група харківських волонтерів. Інша група волонтерів разом із зведеними групами поліції займалася роздачею 12 тонн гуманітарної допомоги», – зазначили правоохоронці.

Перед евакуацією ветеринар оглянув всіх врятованих тварин, їх щепили заздалегідь привезеними вакцинами та чіпували.

«Після прибуття до Харкова тварин ще раз оглянув ветеринар. Усі собаки та кішки були нагодовані, напоєні та розміщені у тимчасовому притулку, де за ними буде здійснюватися цілодобовий догляд», – додали у поліції.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 20:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харкова з затоплених районів Херсона правоохоронці та волонтери привезли 19 собак та 17 кішок, які залишилися без домівок та господарів через підрив Каховської ГЕС.".