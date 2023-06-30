В Харьков привезли спасенных из затопленной Херсонщины животных (фото)
В Харьков из затопленных районов Херсона правоохранители и волонтеры привезли 19 собак и 17 кошек, оставшихся без домов и хозяев из-за подрыва Каховской ГЭС.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, животных накормили и разместили во временном приюте.
«В течение двух дней животных в Херсоне разыскивала и собирала группа харьковских волонтеров. Другая группа волонтеров вместе с группами полиции занимались раздачей 12 тонн гуманитарной помощи», — отметили правоохранители.
Перед эвакуацией ветеринар осмотрел всех спасенных животных, их вакцинировали и чипировали.
«По прибытию в Харьков животных еще раз осмотрел ветеринар. Все собаки и кошки были накормлены, напоены и размещены в приюте, где за ними будет осуществляться круглосуточный уход», — добавили в полиции.
Читайте также: Привлечь внимание к Каховской ГЭС: харьковчанка 85 минут провела в аквариуме
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харьков привезли спасенных из затопленной Херсонщины животных (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 20:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьков из затопленных районов Херсона правоохранители и волонтеры привезли 19 собак и 17 кошек, оставшихся без домов и хозяев из-за подрыва Каховской ГЭС.".