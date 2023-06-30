В Харьков привезли спасенных из затопленной Херсонщины животных (фото)

В Харьков из затопленных районов Херсона правоохранители и волонтеры привезли 19 собак и 17 кошек, оставшихся без домов и хозяев из-за подрыва Каховской ГЭС.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, животных накормили и разместили во временном приюте.

«В течение двух дней животных в Херсоне разыскивала и собирала группа харьковских волонтеров. Другая группа волонтеров вместе с группами полиции занимались раздачей 12 тонн гуманитарной помощи», — отметили правоохранители.

Перед эвакуацией ветеринар осмотрел всех спасенных животных, их вакцинировали и чипировали.

«По прибытию в Харьков животных еще раз осмотрел ветеринар. Все собаки и кошки были накормлены, напоены и размещены в приюте, где за ними будет осуществляться круглосуточный уход», — добавили в полиции.