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В Харьков привезли спасенных из затопленной Херсонщины животных (фото)

Общество 20:14   30.06.2023
Виктория Яковенко
В Харьков привезли спасенных из затопленной Херсонщины животных (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьков из затопленных районов Херсона правоохранители и волонтеры привезли 19 собак и 17 кошек, оставшихся без домов и хозяев из-за подрыва Каховской ГЭС.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, животных накормили и разместили во временном приюте.

«В течение двух дней животных в Херсоне разыскивала и собирала группа харьковских волонтеров. Другая группа волонтеров вместе с группами полиции занимались раздачей 12 тонн гуманитарной помощи», — отметили правоохранители.

Перед эвакуацией ветеринар осмотрел всех спасенных животных, их вакцинировали и чипировали.

«По прибытию в Харьков животных еще раз осмотрел ветеринар. Все собаки и кошки были накормлены, напоены и размещены в приюте, где за ними будет осуществляться круглосуточный уход», — добавили в полиции.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 20:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьков из затопленных районов Херсона правоохранители и волонтеры привезли 19 собак и 17 кошек, оставшихся без домов и хозяев из-за подрыва Каховской ГЭС.".