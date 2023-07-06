Буде гучно: у ХОВА повідомили, де на Харківщині працюють сапери

Підривати вибухонебезпечні предмети планують 6 липня в Ізюмському та Чугуївському районах, проінформувала пресслужба ХОВА.

“З 08:45 до 10:00 відбувається контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів на дорозі Балаклія-Байрак. З 9:00 до 10:00 заплановано знищення 6 боєприпасів у полі в районі села Гракове“, – зазначили в ХОВА.