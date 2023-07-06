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Буде гучно: у ХОВА повідомили, де на Харківщині працюють сапери

Суспільство 09:29   06.07.2023
Оксана Горун
Буде гучно: у ХОВА повідомили, де на Харківщині працюють сапери Фото: телеграм Олега Синєгубова

Підривати вибухонебезпечні предмети планують 6 липня в Ізюмському та Чугуївському районах, проінформувала пресслужба ХОВА.

З 08:45 до 10:00 відбувається контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів на дорозі Балаклія-Байрак. З 9:00 до 10:00 заплановано знищення 6 боєприпасів у полі в районі села Гракове“, – зазначили в ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 09:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підривати вибухонебезпечні предмети планують 6 липня в Ізюмському та Чугуївському районах, проінформувала пресслужба ХОВА".