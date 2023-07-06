Будет громко: в ХОВА сообщили, где на Харьковщине работают саперы

Подрывать взрывоопасные предметы 6 июля будут в Изюмском и Чугуевском районах, проинформировала пресс-служба ХОВА.

«С 08:45 до 10:00 происходит контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов на дороге Балаклея-Байрак. С 9:00 до 10:00 запланировано уничтожение шести боеприпасов в поле в районе села Граково», — отметили в ХОВА.