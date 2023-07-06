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Будет громко: в ХОВА сообщили, где на Харьковщине работают саперы

Общество 09:29   06.07.2023
Оксана Горун
Будет громко: в ХОВА сообщили, где на Харьковщине работают саперы Фото: telegram Олега Синегубова

Подрывать взрывоопасные предметы 6 июля будут в Изюмском и Чугуевском районах, проинформировала пресс-служба ХОВА.

«С 08:45 до 10:00 происходит контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов на дороге Балаклея-Байрак. С 9:00 до 10:00 запланировано уничтожение шести боеприпасов в поле в районе села Граково», — отметили в ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 09:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подрывать взрывоопасные предметы 6 июля будут в Изюмском и Чугуевском районах, проинформировала пресс-служба ХОВА".