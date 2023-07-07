На Харківщині напали на “швидку”: постраждав водій

Про напад на “швидку” повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“6 липня скоєно напад на бригаду ЕМД. Через хуліганські дії постраждав 47 річний водій, який звернувся за медичною допомогою внаслідок хімічного опіку ока. Про обставини події повідомлено поліцію”, – написали на сторінці Центру у фейсбуці.

Медики наголосили, що подібні випадки – не поодинокі.