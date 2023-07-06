Чоловіка та дівчинку з Харківщини вбила блискавка на Говерлі (фото, відео)

6 липня на горі Говерла блискавка влучила у туристів. Двоє мешканців Харківської області – чоловік 1986 року народження та дівчинка 2014 року народження – загинули. Жінка – у шоковому стані.

Інформація про те, що на синьому маршруті троє людей постраждали внаслідок удару блискавки, надійшла до служби порятунку близько 15-ї години, повідомляють у ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Коли рятувальники з міста Яремче та селища Ворохта прибули на місце, дівчинка та чоловік були мертві. Жінку у шоковому стані супроводили до поста “Заросляк” інші учасники туристичної групи та передали медикам.

Станом на 20:03 до поста “Заросляк” транспортували тіла загиблих та передали працівникам поліції.



Фото, відео: ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

Рятувальники нагадують правила безпеки у горах у разі грози:

🔸️ не ховайтеся серед дерев, краще сховатись у якомусь заглибленні;

🔸️якщо вас двоє чи більше – не скупчуйтесь разом, а ховайтеся поодинці;

🔸️ бігти до сховища слід повільно і злегка схилившись, а не у весь зріст – розряди контактують із вищими точками, якою і може бути голова людини;

🔸️ негайно треба позбутись речей, які є при вас: ножі, браслети, навіть годинники – покладіть все у захищене місце якомога далі від себе;

🔸️ не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом, сядьте, злегка нахиливши голову, аби вона не була вище предметів довкола вас;

🔸️ під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об’єктів з металу;

🔸️ бажано не ховатися під високими деревами;

🔸️ не користуйтеся мобільними телефонами;

🔸️ завжди уточнюйте прогноз погоди та слідкуйте за штормовими повідомленнями.