Мужчину и девочку с Харьковщины убила молния на Говерле (фото, видео)
6 июля на горе Говерла молния попала в туристов. Двое жителей Харьковской области — мужчина 1986 года рождения и девочка 2014 года рождения — погибли. Женщина — в шоковом состоянии.
Информация о том, что на синем маршруте три человека пострадали в результате удара молнии, поступила в службу спасения около 15-ти часов, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Когда спасатели из города Яремче и поселка Ворохта прибыли на место, девочка и мужчина были мертвы. Женщину в шоковом состоянии сопроводили до поста «Заросляк» другие участники туристической группы и передали медикам.
По состоянию на 20:03 до поста «Заросляк» транспортировали тела погибших и передали работникам полиции.
Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
Спасатели напоминают правила безопасности в горах в случае грозы:
🔸️ не прячьтесь среди деревьев, лучше спрятаться в каком-то углублении;
🔸️якщо вас двое или больше — не скапливайтесь вместе, а прячьтесь в одиночку;
🔸️ бежать в убежище следует медленно и слегка склонившись, а не во весь рост — разряды контактируют с высшими точками, которой и может быть голова человека;
🔸️ немедленно надо избавиться от вещей, которые есть при вас: ножи, браслеты, даже часы — положите все в защищенное место подальше от себя;
🔸️ не ложитесь на землю, потому что тем самым увеличиваете площадь поражения разрядом, сядьте, слегка наклонив голову, чтобы она не была выше предметов вокруг вас;
🔸️ во время грозы никогда не касайтесь металлических сооружений и железных электроопор, опор мостов, проволочных ограждений и подобных объектов из металла;
🔸️ желательно не прятаться под высокими деревьями;
🔸️ не пользуйтесь мобильными телефонами;
🔸️ всегда уточняйте прогноз погоды и следите за штормовыми сообщениями.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 21:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 июля на горе Говерла молния попала в туристов. Двое жителей Харьковской области — мужчина 1986 года рождения и девочка 2014 года рождения — погибли. Женщина — в шоковом состоянии. ".