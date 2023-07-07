На Харьковщине напали на «скорую»: пострадал водитель

О нападении на «скорую» сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«6 июля совершено нападение на бригаду ЭМП. Из-за хулиганских действий пострадал 47-летний водитель, обратившийся за медицинской помощью в результате химического ожога глаза. Об обстоятельствах происшествия уведомлена полиция», — написали на странице Центра в facebook.

Медики подчеркнули, что подобные случаи — не единичные.