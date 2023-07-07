На Харьковщине напали на «скорую»: пострадал водитель
О нападении на «скорую» сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«6 июля совершено нападение на бригаду ЭМП. Из-за хулиганских действий пострадал 47-летний водитель, обратившийся за медицинской помощью в результате химического ожога глаза. Об обстоятельствах происшествия уведомлена полиция», — написали на странице Центра в facebook.
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Медики подчеркнули, что подобные случаи — не единичные.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О нападении на «скорую» сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".