У ЗСУ нова тактика використання системи HIMARS на фронті – BILD

Таким чином військовий оглядач BILD Юліан Рьопке прокоментував знищення російської військової техніки на схід від Бахмута.

Російські гармати під Бахмутом стріляють на 20-25 км, а HIMARS – до 84 км. Раніше українська армія висувала американські РСЗВ ближче до лінії фронту, щоб атакувати склади та логістичні бази у глибокому тилу російських військ. Тепер їх відводять далі від передової, щоб вони могли атакувати рухливі цілі в прифронтовій зоні, але при цьому самі не опинилися під ударом.

«Ракети застосовують не лише проти нерухомих цілей, а й проти рухливих. Це новий спосіб застосування, щоб атакувати російську армію прямо під час битви, як тільки розвідувальні дрони встановлять, де знаходиться ворожа техніка», – заявив Рьопке.