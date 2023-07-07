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У ЗСУ нова тактика використання системи HIMARS на фронті – BILD

Події 20:29   07.07.2023
Оксана Якушко
У ЗСУ нова тактика використання системи HIMARS на фронті – BILD

Таким чином військовий оглядач BILD Юліан Рьопке прокоментував знищення російської військової техніки на схід від Бахмута.

Російські гармати під Бахмутом стріляють на 20-25 км, а HIMARS – до 84 км. Раніше українська армія висувала американські РСЗВ ближче до лінії фронту, щоб атакувати склади та логістичні бази у глибокому тилу російських військ. Тепер їх відводять далі від передової, щоб вони могли атакувати рухливі цілі в прифронтовій зоні, але при цьому самі не опинилися під ударом.

«Ракети застосовують не лише проти нерухомих цілей, а й проти рухливих. Це новий спосіб застосування, щоб атакувати російську армію прямо під час битви, як тільки розвідувальні дрони встановлять, де знаходиться ворожа техніка», – заявив Рьопке.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 20:29;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Таким чином військовий оглядач BILD Юліан Рьопке прокоментував знищення російської військової техніки на схід від Бахмута.".