У ВСУ новая тактика как использовать системы HIMARS на фронте— BILD

Так военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке прокомментировал уничтожение российской военной техники к востоку от Бахмута.

Российские орудия под Бахмутом стреляют на 20-25 км, а HIMARS — до 84 км. Раньше украинская армия выдвигала американские РСЗО ближе к линии фронта, чтобы атаковать склады и логистические базы в глубоком тылу российских войск. Теперь же их отводят дальше от передовой, чтобы они могли атаковать подвижные цели в прифронтовой зоне, но при этом сами не оказались под ударом.

«Ракеты применяют не только против неподвижных целей, но и против подвижных. Это новый способ применения, чтобы атаковать российскую армию прямо во время сражения, как только разведывательные дроны установят, где находится вражеская техника», — заявил Рёпке.