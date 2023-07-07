У ВСУ новая тактика как использовать системы HIMARS на фронте— BILD
Так военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке прокомментировал уничтожение российской военной техники к востоку от Бахмута.
Российские орудия под Бахмутом стреляют на 20-25 км, а HIMARS — до 84 км. Раньше украинская армия выдвигала американские РСЗО ближе к линии фронта, чтобы атаковать склады и логистические базы в глубоком тылу российских войск. Теперь же их отводят дальше от передовой, чтобы они могли атаковать подвижные цели в прифронтовой зоне, но при этом сами не оказались под ударом.
«Ракеты применяют не только против неподвижных целей, но и против подвижных. Это новый способ применения, чтобы атаковать российскую армию прямо во время сражения, как только разведывательные дроны установят, где находится вражеская техника», — заявил Рёпке.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 20:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Так военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке прокомментировал уничтожение российской военной техники к востоку от Бахмута.".