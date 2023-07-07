Для ремонту. Зруйновану висотку на Північній Салтівці розбирали рятувальники

Рятувальники розбирали аварійні конструкції житлової 9-поверхівки, пошкодженої внаслідок торішніх ворожих обстрілів, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

7 липня харківські рятувальники ДСНС розбирали завали у дев’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на Північній Салтівці Харкова.

Ця багатоповерхівка була серйозно пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів на початку війни.

Рятувальники демонтували аварійні конструкції на верхніх поверхах, які могли обвалитися будь-якої миті. Це дозволить надалі відремонтувати цей будинок.