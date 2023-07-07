Live
  • П’ятниця 07.07.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Для ремонту. Зруйновану висотку на Північній Салтівці розбирали рятувальники

Суспільство 22:39   07.07.2023
Оксана Якушко

Рятувальники розбирали аварійні конструкції житлової 9-поверхівки, пошкодженої внаслідок торішніх ворожих обстрілів, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

7 липня харківські рятувальники ДСНС розбирали завали у дев’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на Північній Салтівці Харкова.

Ця багатоповерхівка була серйозно пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів на початку війни.
Рятувальники демонтували аварійні конструкції на верхніх поверхах, які могли обвалитися будь-якої миті. Це дозволить надалі відремонтувати цей будинок.

Читайте також: Майже мільйон гривень “розбазарили” на ремонті багатоповерхівки на Салтівці

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Пожежа внаслідок обстрілу спалахнула у хвойному лісі на Харківщині
Пожежа внаслідок обстрілу спалахнула у хвойному лісі на Харківщині
07.07.2023
У ЗСУ нова тактика використання системи HIMARS на фронті – BILD
У ЗСУ нова тактика використання системи HIMARS на фронті – BILD
07.07.2023
Для ремонту. Зруйновану висотку на Північній Салтівці розбирали рятувальники
Для ремонту. Зруйновану висотку на Північній Салтівці розбирали рятувальники
07.07.2023
Працюють без дотримання саннорм: у Безлюдівці підготували тільки один пляж
Працюють без дотримання саннорм: у Безлюдівці підготували тільки один пляж
07.07.2023
У Центральному парку Харкова запустили купальський вінок (відео)
У Центральному парку Харкова запустили купальський вінок (відео)
07.07.2023
Через ДТП під Харковом між «Daewoo Lanos» і скутером двоє травмованих
Через ДТП під Харковом між «Daewoo Lanos» і скутером двоє травмованих
07.07.2023

Новини за темою:

22:39
Для ремонту. Зруйновану висотку на Північній Салтівці розбирали рятувальники
21:45
Через ДТП під Харковом між «Daewoo Lanos» і скутером двоє травмованих
17:43
Прогноз погоди в Харкові на вихідні: синоптики попереджають про грози і шквали
17:20
У Харкові знову шукають донорів: в яких групах крові є потреба
16:54
Працюють без дотримання саннорм: у Безлюдівці підготували тільки один пляж

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Для ремонту. Зруйновану висотку на Північній Салтівці розбирали рятувальники»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 22:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники розбирали аварійні конструкції житлової 9-поверхівки, пошкодженої внаслідок торішніх ворожих обстрілів, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.".