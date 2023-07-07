Для ремонту. Зруйновану висотку на Північній Салтівці розбирали рятувальники
Рятувальники розбирали аварійні конструкції житлової 9-поверхівки, пошкодженої внаслідок торішніх ворожих обстрілів, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.
7 липня харківські рятувальники ДСНС розбирали завали у дев’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на Північній Салтівці Харкова.
Ця багатоповерхівка була серйозно пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів на початку війни.
Рятувальники демонтували аварійні конструкції на верхніх поверхах, які могли обвалитися будь-якої миті. Це дозволить надалі відремонтувати цей будинок.
Читайте також: Майже мільйон гривень “розбазарили” на ремонті багатоповерхівки на Салтівці
Новини за темою:
Ви читали новину: «Для ремонту. Зруйновану висотку на Північній Салтівці розбирали рятувальники»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 22:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники розбирали аварійні конструкції житлової 9-поверхівки, пошкодженої внаслідок торішніх ворожих обстрілів, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.".