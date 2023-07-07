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Ради ремонта. Разрушенную высотку на Северной Салтовке разбирали спасатели

Общество 22:39   07.07.2023
Оксана Якушко

Спасатели разбирали аварийные конструкции жилой 9-этажки, поврежденной в результате прошлогодних вражеских обстрелов, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

7 июля харьковские спасатели ГСЧС разбирали завалы в девятиэтажном жилом доме, расположенном на Северной Салтовке Харькова.

Эта многоэтажка была серьезно повреждена в результате вражеских обстрелов в начале войны.
Спасатели демонтировали аварийные конструкции на верхних этажах, которые могли обвалиться в любой момент. Это позволит в дальнейшем отремонтировать этот дом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 22:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели разбирали аварийные конструкции жилой 9-этажки, поврежденной в результате прошлогодних вражеских обстрелов, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".