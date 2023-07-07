Ради ремонта. Разрушенную высотку на Северной Салтовке разбирали спасатели

Спасатели разбирали аварийные конструкции жилой 9-этажки, поврежденной в результате прошлогодних вражеских обстрелов, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

7 июля харьковские спасатели ГСЧС разбирали завалы в девятиэтажном жилом доме, расположенном на Северной Салтовке Харькова.

Эта многоэтажка была серьезно повреждена в результате вражеских обстрелов в начале войны.

Спасатели демонтировали аварийные конструкции на верхних этажах, которые могли обвалиться в любой момент. Это позволит в дальнейшем отремонтировать этот дом.