Ради ремонта. Разрушенную высотку на Северной Салтовке разбирали спасатели
Спасатели разбирали аварийные конструкции жилой 9-этажки, поврежденной в результате прошлогодних вражеских обстрелов, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
7 июля харьковские спасатели ГСЧС разбирали завалы в девятиэтажном жилом доме, расположенном на Северной Салтовке Харькова.
Эта многоэтажка была серьезно повреждена в результате вражеских обстрелов в начале войны.
Спасатели демонтировали аварийные конструкции на верхних этажах, которые могли обвалиться в любой момент. Это позволит в дальнейшем отремонтировать этот дом.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 22:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели разбирали аварийные конструкции жилой 9-этажки, поврежденной в результате прошлогодних вражеских обстрелов, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".