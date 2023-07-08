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У Немишлянському районі до зими підготували 60% тепломереж

Суспільство 22:22   08.07.2023
Оксана Горун
У Немишлянському районі до зими підготували 60% тепломереж Фото: пресслужба ХМР

До опалювального сезону Немишлянська філія КП “Харківські теплові мережі” має підготувати п’ять котелень, 16 центральних теплових пунктів та 190 км мереж.

За словами керівника філії Олега Левченкова, на сьогодні до роботи вже готові чотири котельні, 75% теплових пунктів та 60% мереж.

Зокрема, за програмою підвищення енергоефективності завершено реконструкцію тепломеханічної частини ЦТП на Стадіонному проїзді, який забезпечує теплом та гарячою водою 46 будинків та два дитячі садки. Там фахівці замінили теплообмінники, запірну арматуру та освітлення, а також встановили нові насоси, які споживають електроенергії у 2,5 раза менше за старі. Комунальникам залишилось перекрити дах теплового пункту та зробити косметичний ремонт приміщення.

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Крім того, триває перекладання магістральних та внутрішньоквартальних мереж. Зокрема, бригади “ХТМ” міняють 170 м теплотраси на вул. Рибалка, яка розподіляє теплоносій на 175 будинків та 15 закладів соціальної сфери. Як повідомив Олег Левченков, минулої зими магістраль дала три дефекти, ще два виявили під час гідравлічних випробувань влітку, тому вирішили повністю замінити ділянку. Роботи мають завершити у серпні.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 22:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До опалювального сезону Немишлянська філія КП “Харківські теплові мережі” має підготувати п’ять котелень, 16 центральних теплових пунктів та 190 км мереж".