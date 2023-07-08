В Немышлянском районе к зиме подготовили 60% теплосетей

К отопительному сезону Немышлянский филиал КП «Харьковские тепловые сети» должен подготовить пять котельных, 16 центральных тепловых пунктов и 190 км сетей.

По словам руководителя филиала Олега Левченкова, на сегодняшний день к работе уже готовы четыре котельных, 75% тепловых пунктов и 60% сетей.

В частности, по программе повышения энергоэффективности завершена реконструкция тепломеханической части ЦТП на Стадионном проезде, который обеспечивает теплом и горячей водой 46 домов и два детских сада. Там специалисты заменили теплообменники, запорную арматуру и освещение, а также установили новые насосы, потребляющие электроэнергии в 2,5 раза меньше старых. Коммунальщикам осталось перекрыть крышу теплового пункта и произвести косметический ремонт помещения.

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Кроме того, продолжаются перекладки магистральных и внутриквартальных сетей. В частности, бригады ХТС меняют 170 м теплотрассы на ул. Рыбалко, распределяющей теплоноситель на 175 домов и 15 учреждений социальной сферы. Как сообщил Олег Левченков, минувшей зимой магистраль дала три дефекта, еще два обнаружили во время гидравлических испытаний летом, поэтому решили полностью заменить участок. Работы планируют закончить в августе.