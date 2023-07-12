Терехов розповів, як у Харкові готуються зимувати по сусідству з РФ

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зараз об’єкти “ХТМ” уже готові до зими на 48%.

“Наші комунальники планують перекласти рекордні 220 км теплових мереж, що на 20 км більше, ніж торік. І це в умовах війни! На сьогодні перекладено майже 90 кілометрів, і роботи тривають. А ще плануємо встановити 14 модульних котелень та п’ять міні-ТЕЦ. Станом на зараз об’єкти КП “ХТМ” підготовлені до зими на 48%“, – написав Терехов у телеграмі.

Мер зазначив, що всю минулу зиму російські терористи атакували критичну інфраструктуру та теплові підприємства Харкова. Метою ворога було заморозити місто. Тепловикам довелося вісім разів перезапускати систему опалення, що є безпрецедентним для України.

“Упевнений, що ми проведемо всі заплановані роботи якісно та вчасно. Навіть попри те, що ворог продовжує тероризувати нас обстрілами. Але в нього нічого не вийде. Ми долали важкі виклики раніше, впораємося й далі”, – запевнив Терехов.