Live
  • Середа 12.07.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🟢

Терехов розповів, як у Харкові готуються зимувати по сусідству з РФ

Політика 09:16   12.07.2023
Оксана Горун
Терехов розповів, як у Харкові готуються зимувати по сусідству з РФ

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зараз об’єкти “ХТМ” уже готові до зими на 48%.

Наші комунальники планують перекласти рекордні 220 км теплових мереж, що на 20 км більше, ніж торік. І це в умовах війни! На сьогодні перекладено майже 90 кілометрів, і роботи тривають. А ще плануємо встановити 14 модульних котелень та п’ять міні-ТЕЦ. Станом на зараз об’єкти КП “ХТМ” підготовлені до зими на 48%“, – написав Терехов у телеграмі.

Мер зазначив, що всю минулу зиму російські терористи атакували критичну інфраструктуру та теплові підприємства Харкова. Метою ворога було заморозити місто. Тепловикам довелося вісім разів перезапускати систему опалення, що є безпрецедентним для України.

Читайте також: Терехов: про ситуацію з обстрілами, світлом і транспортом у Харкові

“Упевнений, що ми проведемо всі заплановані роботи якісно та вчасно. Навіть попри те, що ворог продовжує тероризувати нас обстрілами. Але в нього нічого не вийде. Ми долали важкі виклики раніше, впораємося й далі”, – запевнив Терехов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харківщині вдарили керованою авіабомбою, є поранений – Синєгубов
По Харківщині вдарили керованою авіабомбою, є поранений – Синєгубов
12.07.2023
Терехов розповів, як у Харкові готуються зимувати по сусідству з РФ
Терехов розповів, як у Харкові готуються зимувати по сусідству з РФ
12.07.2023
На Харківщині перевіряють ВПО: чи живуть вони там, де вказали
На Харківщині перевіряють ВПО: чи живуть вони там, де вказали
12.07.2023
У Шевченківському районі реконструюють водоводи
У Шевченківському районі реконструюють водоводи
11.07.2023
Контрнаступ ЗСУ позбавляє РФ генералів: одного вбито, іншого звільнено – ISW
Контрнаступ ЗСУ позбавляє РФ генералів: одного вбито, іншого звільнено – ISW
12.07.2023
Більше 500 гаджетів передали школярам Харківщини від ЮНІСЕФ
Більше 500 гаджетів передали школярам Харківщини від ЮНІСЕФ
11.07.2023

Новини за темою:

22:38
«Віримо у вашу перемогу!» Терехов привітав Світоліну з виходом у півфінал
20:50
«Завдяки вам місто живе». Терехов привітав зенітників у Харкові
22:22
У Немишлянському районі до зими підготували 60% тепломереж
23:01
Ще одне місто-побратим у США з’явилося у Харкова – документ підписано (фото)
19:57
Терехов: про ситуацію з обстрілами, світлом і транспортом у Харкові

  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Терехов розповів, як у Харкові готуються зимувати по сусідству з РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 09:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зараз об’єкти “ХТМ” уже готові до зими на 48%".