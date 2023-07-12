Терехов рассказал, как в Харькове готовятся зимовать по соседству с РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас объекты «ХТС» уже готовы к зиме на 48%.

«Наши коммунальщики планируют переложить рекордные 220 км тепловых сетей, что на 20 км больше, чем в прошлом году. И это в условиях войны! На сегодняшний день переложено почти 90 километров, и работы продолжаются. А еще планируем установить 14 модульных котельных и пять мини-ТЭЦ. На данный момент объекты КП «ХТС» подготовлены к зиме на 48%», — написал Терехов в telegram.

Мэр отметил, что всю минувшую зиму российские террористы атаковали критическую инфраструктуру и тепловые предприятия Харькова. Целью врага было заморозить город. Тепловикам пришлось восемь раз перезапускать систему отопления, что беспрецедентно для Украины.

«Уверен, что мы проведем все запланированные работы качественно и своевременно. Даже, несмотря на то, что враг продолжает терроризировать нас обстрелами. Но у него ничего не получится. Мы преодолевали тяжелые вызовы раньше, справимся и дальше», — заверил Терехов.