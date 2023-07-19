Собаку врятували з 10-метрового колодязя на Харківщині бійці ДСНС (фото)

До рятувальників по допомогу звернувся господар пса. Він втратив собаку під час прогулянки.

“19 липня о 13:12 на номер “101” надійшло повідомлення про надзвичайний випадок, який стався у с. Пересічне Солоницівської громади. Там в покинутий колодязь впав собака. До рятувальників зателефонував його господар, котрий під час прогулянки раптом загубив свого улюбленця. Після нетривалих пошуків він знайшов його на дні 10-метрового колодязя, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники спустили до криниці пожежну драбину, а також мотузку. Один із бійців ДСНС спустився вниз і взяв собаку в руки, а решта учасників рятувальної операції підняла живий вантаж на поверхню.

“Ґайд – так, виявилось, звати песика – був дуже вдячний своїм рятівникам. І в знак своєї вдячності кожного з них пооблизував”, – зазначили в ДСНС.