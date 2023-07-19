Собаку спасли из 10-метрового колодца на Харьковщине бойцы ГСЧС (фото)

К спасателям за помощью обратился хозяин пса. Он потерял собаку во время прогулки.

«19 июля в 13:12 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, произошедшем в с. Среднее Солоницевской громады. Там в заброшенный колодец упала собака. К спасателям позвонил по телефону ее хозяин, который во время прогулки вдруг потерял своего любимца. После непродолжительных поисков он нашел его на дне 10-метрового колодца», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели спустили в колодец пожарную лестницу, а также веревку. Один из бойцов ГСЧС спустился вниз и взял собаку в руки, а остальные участники спасательной операции подняли живой груз на поверхность.

«Гайд – так, оказалось, зовут собачку – был очень благодарен своим спасателям. И в знак своей благодарности каждого из них облизывал», — отметили в ГСЧС.