Live
  • Среда 19.07.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.15
    • 🔴

Собаку спасли из 10-метрового колодца на Харьковщине бойцы ГСЧС (фото)

Происшествия 17:39   19.07.2023
Оксана Горун
Собаку спасли из 10-метрового колодца на Харьковщине бойцы ГСЧС (фото)

К спасателям за помощью обратился хозяин пса. Он потерял собаку во время прогулки.

«19 июля в 13:12 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, произошедшем в с. Среднее Солоницевской громады. Там в заброшенный колодец упала собака. К спасателям позвонил по телефону ее хозяин, который во время прогулки вдруг потерял своего любимца. После непродолжительных поисков он нашел его на дне 10-метрового колодца», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Бойцы ГСЧС спасли собаку из колодца на Харьковщине 2

Спасатели спустили в колодец пожарную лестницу, а также веревку. Один из бойцов ГСЧС спустился вниз и взял собаку в руки, а остальные участники спасательной операции подняли живой груз на поверхность.

Читайте также: В Харькове нашелся хозяин собаки, которую приютила полицейская

«Гайд – так, оказалось, зовут собачку – был очень благодарен своим спасателям. И в знак своей благодарности каждого из них облизывал», — отметили в ГСЧС.

Бойцы ГСЧС спасли собаку из колодца на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харьковщине увеличилась «серая зона» — Синегубов о Купянском направлении
На Харьковщине увеличилась «серая зона» — Синегубов о Купянском направлении
19.07.2023
На Купянском направлении враг хочет рассечь силы ВСУ на левом берегу Оскола
На Купянском направлении враг хочет рассечь силы ВСУ на левом берегу Оскола
19.07.2023
«Несите мне корвалол». На Харьковщине тестируют новую систему оповещения
«Несите мне корвалол». На Харьковщине тестируют новую систему оповещения
19.07.2023
Поликлиника в Харькове покупала футболки по 5000 грн: главврача отстранили
Поликлиника в Харькове покупала футболки по 5000 грн: главврача отстранили
19.07.2023
Враг ударил по Харьковщине: возник пожар (фото)
Враг ударил по Харьковщине: возник пожар (фото)
19.07.2023
ISW: силы РФ вряд ли пойдут в прорыв на границе Харьковщины и Луганщины
ISW: силы РФ вряд ли пойдут в прорыв на границе Харьковщины и Луганщины
19.07.2023

Новости по теме:

17:08
Враг ударил по Харьковщине: возник пожар (фото)
15:17
Портрет собаки Марии-Антуанетты ушел с молотка на Sotheby’s за $280 тысяч
22:03
На Салтовке дважды за сутки горела девятиэтажка: пятерых жителей спасли (фото)
21:48
Смертельное ДТП на Героев Харькова: тело погибшего доставали спасатели (фото)
19:46
Россияне ударили по селу на Купянщине: спасатели показали последствия (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Собаку спасли из 10-метрового колодца на Харьковщине бойцы ГСЧС (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 17:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К спасателям за помощью обратился хозяин пса. Он потерял собаку во время прогулки".